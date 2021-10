Kampf gegen Luftverschmutzung : Paris pflanzt 170.000 Bäume für ein besseres Klima

Bislang zählt Paris zu den Ballungsräumen mit zu hoher Luftverschmutzung. Mit 170.000 neuen Bäumen will die französische Hauptstadt das Stadtklima nun verbessern. Paris unterhält sogar eine eigene Baumschule.

Überall wo noch Platz ist, entlang der Straßen, auf Plätzen, in Parks und auch an den Böschungen der Stadtautobahn Périphérique, sollen zusätzliche Bäume gepflanzt werden, kündigte die Stadtverwaltung an.

Paris gehöre schon jetzt zu den baumreichsten Hauptstädten in Europa, betonte die Stadtverwaltung. Rund 200.000 Bäume gibt es in der Stadt selber, weitere 300.000 in den Stadtwäldern von Boulogne und Vincennes. Die zusätzlichen Bäume sollen bis 2026 angepflanzt werden. In der ersten Pflanzsaison 2020/2021 kamen bereits knapp 14.000 junge Bäume hinzu. Die Stadt betreibt dafür eine eigene Baumschule.