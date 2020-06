Pariser Wahrzeichen : Eiffelturm öffnet wieder – Besucher müssen aber die Treppe nehmen

Blick auf Brücken an der Seine vor dem Eiffelturm. Foto: dpa/Ian Langsdon

Paris Am 25. Juni öffnet der Eiffelturm wieder für Touristen – allerdings mit Einschränkungen: Die Aufzüge bleiben geschlossen. Besucher können das weltberühmte Bauwerk in der französischen Hauptstadt nur zu Fuß erklimmen.

Der Pariser Eiffelturm öffnet am 25. Juni wieder für Besucher. Das teilte die Betreibergesellschaft am Dienstag mit. Allerdings müssen Touristen einen langen Atem haben: Wegen der Corona-Pandemie fahren die Aufzüge nicht. Deshalb müssen Besucher die 765 Stufen bis zur Aussichtsplattform in der 2. Etage zu Fuß erklimmen. Die Spitze des Eiffelturms bleibt vorerst geschlossen. Zudem gilt eine Maskenpflicht.