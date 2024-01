Von der Speisekarte gestrichen Norovirus stürzt Frankreich in die Austernkrise

Immerhin gut zwei Drittel der französischen Austern-Konsumenten wurden bereits in der Kindheit oder Jugend mit dem glibberigen Meeresprodukt vertraut gemacht. Meist passiert das in den Ferien, wo zumindest in der Bretagne und Normandie in jeder Ferienwohnung ein Austernmesser zu finden ist. Schon die Kinder lernen so, wie eine Auster geöffnet, das Innere von der Schale gekratzt und hinuntergeschluckt wird. Wahre Kenner genießen pur, die anderen mit Zitronensaft oder Vinaigrette.