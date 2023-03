Fotos So laufen die Franzosen Sturm gegen Macrons Rentenreform

Demonstranten in Paris, die Masken tragen welche den französischen Präsidenten Macron darstellen, halten während einer Demonstration gegen die geplante Rentenreform ein Transparent mit der Aufschrift «Der Raub des Jahrhunderts».

Müllmänner, Versorgungsarbeiter und Lokführer legen am Dienstag in ganz Frankreich ihre Arbeit nieder, um ihrem Ärger über den Gesetzentwurf Ausdruck zu verleihen, der das Rentenalter auf 64 Jahre anhebt. Gewerkschaften sehen die Reform als eine allgemeine Bedrohung des französischen Sozialmodells an.