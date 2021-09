Kraftwerk in Frankreich : Kühlflüssigkeit ausgelaufen bei Panne am Atomreaktor Flamanville

Kühlflüssigkeit ausgelaufen bei Panne am Atomreaktor Flamanville

Kraftwerk in Frankreich

Blick auf die Baustelle des Reaktors in Flamanville im Jahr 2009. Eigentlich sollte das Kraftwerk 2012 ans Netz gehen. (Archivfoto) Foto: picture-alliance/ dpa

Flamanville/Frankreich Der einstige Prestigereaktor im französischen Flamanville sollte ursprünglich 2012 ans Netz gehen. Doch mehrere Baufehler verzögern den Start noch immer, die geplanten Kosten haben sich fast vervierfacht.

Bei einer erneuten Panne an dem im Bau befindlichen Druckwasser-Reaktor im französischen Flamanville ist Kühlflüssigkeit ausgelaufen. Das Ereignis sei als "signifikanter" Vorfall eingestuft worden, habe aber keine Folgen für die Sicherheit der Anlage oder die Gesundheit der Beschäftigten, teilte der Betreiber EDF am Freitag mit. Bei Wartungsarbeiten habe sich herausgestellt, dass etwa 74 Kilogramm Kühlflüssigkeit in dem EPR-Reaktor ausgetreten seien.