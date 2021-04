Isolations-Studie in Frankreich : Gruppe verbrachte 40 Tage in Höhle - ohne Uhren und Sonnenlicht

Gruppe verbrachte 40 Tage in Höhle - ohne Uhren und Sonnenlicht

Isolations-Studie in Frankreich

Die Gruppe hatte in der großen Höhle in den Pyrenäen ohne Uhren und Sonnenlicht verbracht. Foto: AFP/FRED SCHEIBER

Höhle von Lombrives 15 Menschen sind nach 40 Tagen der freiwilligen Isolation aus einer Höhle gekommen. Mit breitem Lächeln verließen die sieben Frauen und acht Männer am Samstag die Höhle von Lombrives in Frankreich.

Die Gruppe hatte in der großen Höhle in den Pyrenäen ohne Uhren und Sonnenlicht verbracht. Die Temperatur betrug zehn Grad Celsius und die relative Luftfeuchtigkeit 100 Prozent. Die Teilnehmenden hatten keinen Kontakt zur Außenwelt. Wissenschaftler, die das Experiment leiteten, sagten, es helfe beim Verständnis davon, wie Menschen sich an drastische Veränderungen ihrer Lebensbedingungen anpassen.