Zuvor aus „Sicherheitsgründen“ geräumt Flugbetrieb am Flughafen Basel-Mulhouse läuft wieder an

Nach einem Bombenalarm am französisch-schweizerischen Flughafen Basel Mulhouse läuft der Flugbetrieb wieder an. „Der Flughafen ist wieder geöffnet und der Flugbetrieb wird nach und nach wieder hochgefahren“, teilte die Betreibergesellschaft am Freitag mit. Die Passagiere sollten sich für Informationen zu ihrem Flug an ihre Fluggesellschaft wenden.