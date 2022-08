Verirrter Wal : Experten sehen „wenig Hoffnung“ für Belugawal in der Seine

Rennes Ein Belugawal hat sich in die Seine verirrt und ist in eine Schleuse geschwommen. Zuletzt verweigerte der Wal auch die Nahrung und Experten sehen nur noch „wenig Hoffnung“ für das abgemagerte Tier zu überleben.

Für den abgemagerten Belugawal in der Seine gibt es nur noch „wenig Hoffnung“. Dies sagte Lamya Essemlali von der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd am Sonntag nach einem Treffen mit französischen Behördenvertretern und Experten. Um zu überleben, müsse das Tier irgendwie innerhalb von ein oder zwei Tagen aus der 70 Kilometer von Paris entfernten Schleuse herauskommen, in der es sich derzeit befinde.

Der Belugawal war am Dienstag, 2. August erstmals in der Seine gesichtet worden und am Freitag in die Schleuse geschwommen. Das dortige stehende Wasser ist zu warm für das ohnehin angeschlagene Tier. Normalerweise lebt die Art in arktischen Gewässern vor den Küsten Russlands, Alaskas und Kanadas. Es seien „keine optimalen Bedingungen“ für den Wal in der Schleuse, sagte Essemlali. Allerdings hätten Behörden und Experten Zweifel an seiner Fähigkeit, von selbst ins Meer zurückzukehren.