Landwirtschaft in Europa Frankreichs Bauern greifen wohl zu Sprengstoff

Französische Landwirte haben am Donnerstag und Freitag in Südfrankreich mehrere Autobahnen und Fernstraßen blockiert. Sie fordern angesichts der in der Region ausgebrochenen Rinderseuche EHD staatliche Hilfe. Auch die anhaltende Trockenheit wird zunehmend zum Problem. In der zwischen Toulouse und Narbonne gelegenen Stadt Carcassonne soll im Rahmen der Proteste zu einem Sprengstoffanschlag auf ein Gebäude der regionalen Umweltverwaltung gekommen sein. Das berichtet der Sender France 3.