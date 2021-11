Frankreichs Premier spricht von „Tragödie“ : Mehr als 20 Tote bei Untergang von Migrantenboot im Ärmelkanal

Französische Polizisten patrouillieren an den Stränden in der Nähe von Calais. Foto: dpa/Gareth Fuller

Calais Fast täglich versuchen Migrantengruppen von Frankreich aus über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Nun ist dabei ein Boot gekentert – mehr als 20 Menschen kamen dabei ums Leben.

Beim Untergang eines Bootes mit Migranten auf dem Weg nach Großbritannien sind nach französischen Medienberichten mehr als 20 Menschen gestorben. Das meldeten unter anderem die Nachrichtenagentur AFP und der Sender BFMTV am Mittwoch jeweils mit Verweis auf die Polizei. Wie die Maritime Präfektur während der noch laufenden Rettungsaktion mitteilte, setzte ein Fischerboot den Notruf ab, dass sich mehrere Migranten in Seenot im Ärmelkanal befänden. Mit Booten und Hubschraubern bemühten sich Helfer von Frankreich aus um eine Bergung. Einige der Geretteten befänden sich in Lebensgefahr.