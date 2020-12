Schütze ist tot : Drei Polizisten bei Angriff in Frankreich getötet

Drei Polizisten bei Angriff in Frankreich getötet

In Frankreich sind drei Polizisten getötet worden (Symbolfoto). Foto: AFP/MARTIN BUREAU

Lyon Ein Mann hat in Frankreich drei Polizisten getötet und einen weiteren verletzt. Die Tat ereignete sich in Zentralfrankreich. Die Beamten wollten laut Staatsanwaltschaft einer Frau zu Hilfe kommen. Der Schütze wurde nach Regierungsangaben „tot aufgefunden“.

Bei einem Angriff in einer ländlichen Gegend in Zentralfrankreich hat ein bewaffneter Mann drei Polizisten getötet und einen weiteren Beamten verletzt. Wie Ermittler der Nachrichtenagentur AFP mitteilten, feuerte der 48-Jährige in der Nacht zum Mittwoch nahe der Gemeinde Saint-Just im Département Puy-de-Dôme auf die Beamten. Diese wollten einer Frau zur Hilfe kommen, die auf das Dach eines Hauses geflüchtet war.