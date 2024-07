Hauptstadt der Normandie Brand in Kathedrale von Rouen unter Kontrolle

Das Feuer in Rouen rief sofort Erinnerungen wach an den Brand der Pariser Notre-Dame. Am 15. April 2019 stand die weltberühmte Sehenswürdigkeit auf der Pariser Île de la Cité in Flammen. Das Feuer breitete sich im Dachstuhl aus und erfasste dann große Teile des mittelalterlichen Gebäudes. Auch der kleine Spitzturm in der Mitte des Daches stürzte ein. Noch in diesem Jahr soll die wiederaufgebaute Notre-Dame eröffnet werden, die Arbeiten sind auf der Zielgeraden.