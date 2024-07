Nach Brand in der Kirchturmspitze Kathedrale von Rouen nach Brand wieder eröffnet

Ein Brand am Spitzturm der gotischen Kathedrale im französischen Rouen hat vorübergehend Erinnerungen an den verheerenden Großbrand der Pariser Kathedrale Notre-Dame geweckt. Allerdings konnte Kulturministerin Rachida Dati am Donnerstagabend Entwarnung geben, nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte: In der Kirche sei kein größerer Schaden festgestellt worden, der „Innenraum und insbesondere die dortigen Kunstwerke“ seien geschützt worden, erklärte die nach Rouen gereiste Ministerin.