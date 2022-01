Skandal in Frankreich : Arzt bietet Röntgenbild von Bataclan-Opfer zum Verkauf an

Paris Die Aufregung und Empörung im Nachbarland ist groß: Ein französischer Arzt hat die Röntgenaufnahme eines Opfers des terroristischen Anschlags auf die Pariser Konzerthalle Bataclan im November 2015 im Internet zum Verkauf angeboten.

Islamistische Angreifer hatten am 13. November 2015 im Konzertsaal Bataclan, vor Cafés und Restaurants und nahe einem Fußballstadion in der französischen Hauptstadt 130 Menschen getötet. Allein im Bataclan starben 90 Menschen.

Von Opferverbänden kam scharfe Kritik an dem Chirurgen. Auch der Chef des Pariser Krankenhausverbandes, Martin Hirsch, sprach in einer Mitteilung an die Belegschaft von einer "skandalösen Tat". Auf Twitter kündigte er an, die Justiz einzuschalten.