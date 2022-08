Ein Belugawal hat sich in eine Seine-Schleuse in Frankreich verirrt - normalerweise lebt diese Art in arktischen Gewässern. Experten schätzen den Gesundheitszustand des Wals als besorgniserregend ein. Die Bilder im Überblick.

Dieses Drohnen-Bild zeigt den Belugawal in der Seine.