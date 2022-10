Protest in Westfrankreich : Mehr als 60 Verletzte bei Demo gegen Wasserbecken in Frankreich

Sainte-Soline Bei einer verbotenen Demonstration gegen den Bau eines landwirtschaftlichen Wasserreservoirs in Westfrankreich haben sich 61 Polizisten und zwei Protestierende verletzt – sie wurden unter anderem mit Molotowcocktails beworfen.

Bei einer verbotenen Demonstration gegen den Bau eines landwirtschaftlichen Wasserreservoirs in Westfrankreich sind 61 Polizisten verletzt worden. 22 von ihnen erlitten schwere Blessuren, wie Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Samstagabend auf Twitter schrieb. Französischen Medien zufolge wurden nach Angaben der Präfektur vom Nachmittag zwei Protestierende in Sainte-Soline verletzt. Sechs Menschen kamen laut Präfektur in Polizeigewahrsam.