Frankreich - 21-Jähriger ertrinkt in selbst gegrabenem Loch am Strand

21-Jähriger ertrinkt in selbst gegrabenem Loch

Tragödie an Strand in Frankreich

Rennes An einem französischen Strand ist ein junger Mann in einem selbst gegrabenen Loch ertrunken. Retter konnten nur noch den Tod feststellen.

Der 21-Jährige habe das Loch auf der Île de Noirmoutier an der Atlantikküste "aus eigenem Antrieb" in den Sand gegraben und sich dann hineingelegt, sagte ein Justizvertreter am Montag. Auch ein Familienmitglied habe ihn nicht mehr befreien können, als er von der Flut überschwemmt wurde.