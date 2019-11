Lkw und Auto stürzen in Fluss : 15-jähriges Mädchen stirbt bei Brückeneinsturz in Frankreich

15-jähriges Mädchen stirbt bei Brückeneinsturz in Frankreich

Lkw und Auto stürzen in Fluss

Dieses Foto zeigt Rettungskräfte an der eingestürzten Brücke. Foto: AFP/ERIC CABANIS

Marseille Eine Straßenbrücke ist nördlich von Toulouse zusammengebrochen. Ein Auto und ein Lastwagen seien am Montagmorgen in den Fluss Tarn gestürzt. Die Feuerwehr sucht fieberhaft nach Opfern.

Beim Zusammenbruch einer Straßenbrücke nördlich von Toulouse sind mindestens zwei Fahrzeuge in einen Fluss gestürzt – mehrere Menschen wurden verletzt. „Die Brücke ist völlig eingestürzt. Wir wissen mit Sicherheit, dass zwei Fahrzeuge abgestürzt sind, ein drittes Fahrzeug wurde gesehen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen dem Sender BFMTV. Nach Angaben der Feuerwehr wurden mindestens neun Menschen verletzt, zwei von ihnen seien in Lebensgefahr. Rund 80 Einsatzkräfte waren vor Ort, auch drei Hubschrauber waren im Einsatz.