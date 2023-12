Opfer weisen Schusswunden auf 15-Jähriger in Frankreich nach Fund der Leichname seiner Eltern festgenommen

Nach dem Fund zweier Leichen in einem abgebrannten Haus in Frankreich ist der 15-jährige Sohn der beiden Opfer festgenommen worden. Der Teenager sei nach dem Feuer in seinem Elternhaus in der Nähe von Lyon verschwunden gewesen, teilte am Samstag die Staatsanwaltschaft mit. Er sei letztlich am Vormittag in Montpellier im Süden des Landes entdeckt und festgenommen worden.