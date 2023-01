Getreide für China geladen Frachtschiff „Glory“ liegt im Suezkanal auf Grund

Leth Agencies, einer der Dienstleiter für den Suezkanal, teilte mit, die „Glory“ stecke in der Nähe der Stadt Kantara in der Provinz Ismailia fest. Schlepper versuchten, das Schiff wieder frei zu bekommen. Satellitendaten, die von der Nachrichtenagentur AP analysiert wurden, zeigten, dass die „Glory“ in einem einspurigen Abschnitt des Kanals südlich von Port Said lag. Ein Sprecher der Kanalverwaltung wollte sich nicht äußern und kündigte eine Mitteilung der Behörde an. Die „Glory“ hat nach Angaben des Gemeinsamen Koordinationszentrums, das ukrainische Erzeugnisse auf den Weltmarkt bringt, mehr als 65.000 Tonnen Getreide aus der Ukraine an Bord, das nach China geliefert werden soll.