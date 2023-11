Tödlicher Frachter-Untergang Zwölf Seeleute weiter im Mittelmeer vermisst – Suche selbst in der Nacht

Nach Behördenangaben war Frachter „Raptor“, der unter der Flagge der Komoren fuhr, auf dem Weg vom ägyptischen Alexandria nach Istanbul in der Türkei, als er am Sonntag vor Lesbos sank. Der Sprecherin der Küstenwache zufolge waren elf Ägypter, zwei Syrer und ein Inder an Bord. Laut Medienberichten hatte der Frachter 6000 Tonnen Salz geladen.