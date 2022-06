Nicht in allen Teilen Deutschlands war der Vollmond gut sichtbar: Vor allem in Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein sei er nicht klar und deutlich zu beobachten gewesen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Mittwochmorgen.

In Kaufbeuren, Bayer versteckt sich der Vollmond hinter Wolken.