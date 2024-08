Fotos Waldbrände bedrohen Küstenmetropole Izmir in der Türkei

In der Türkei hat ein Waldbrand am 16. August Wohngebiete der Großstadt Izmir erreicht. Die Behörden ordneten die Evakuierung von mehr als Hundert Gebäuden in dem beliebten Urlaubsort an der Ägäisküste an. (Mit AFP). Foto: Rauch von Waldbränden liegt über der Bucht von Izmir.