Fotos Rio feiert den Karnevalsauftakt im Sambodrom

Feiernde tanzen in den Straßen von Santa Teresa. Das Viertel Santa Teresa ging aus der Gründung eines Karmeliterklosters hervor. So nannten die Nachtschwärmer und Liebhaber des Viertels den bloco Carmelitas. Es entstand die Legende, dass jedes Jahr eine Nonne über die Klostermauer springt, um am Freitag Karneval zu feiern, und erst am Dienstag in ihr Kloster zurückkehrt.