Der seit rund drei Jahren in Belmarsh inhaftierte Assange und Moris haben sich am Mittwochnachmittag (23.3.2022) im Gefängnis das Ja-Wort geben. Das Paar hatte während Assanges jahrelangem Botschaftsasyl in der Vertretung Ecuadors in London zwischen 2012 und 2019 zusammengefunden - sie haben zwei Kinder.