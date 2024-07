Fotos Hurrikan Beryl sorgt für Zerstörung und Verwüstung

Der Hurrikan Beryl hat in der östlichen Karibik eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nie war ein so kräftiger Wirbelsturm so früh gemessen worden. Diese Bilder zeigen das Ausmaß der Zerstörung.

Dieses Satellitenbild zeigt den Hurrikan am 2. Juli östlich von Jamaika. Zwischenzeitlich erreichte der Sturm Windgeschwindigkeiten von über 250 Kilometern pro Stunde.