Um sich abzukühlen wird in den Straßen von Es Castell beispielsweise eine erfrischende Wasserschlacht veranstaltet. Doch auch das Wasser wird in einigen Regionen Spaniens knapp. In der Touristenregion Katalonien, mit den Urlaubsküsten Costa Brava und Costa Dorada am Mittelmeer, wurde in 150 Gemeinden der Wasserverbrauch pro Kopf auf 250 Liter reduziert.

Kataloniens Ministerpräsident Pere Aragonès rief die Menschen auf, „vernünftig mit dem Wasser umzugehen”, damit sich die Krise nicht verschärfe. Es wird nicht mehr ausgeschlossen, dass demnächst sogar in der katalanischen Metropole Barcelona, der meistbesuchten Stadt Spaniens, Einschränkungen verhängt werden.