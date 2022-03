Fotos: Das sind die Megayachten der russischen Oligarchen

Die USA und EU haben harte Sanktionen gegen Russland verhängt. In Hamburg wurde nun die Millionen-Yacht „Dilbar“ vom russischen Oligarchen Alischer Usmano beschlagnahmt. Angesichts dieses Vorfalls, versuchen russische Oligarchen vermutlich ihre Superyachten in Sicherheit zu bringen. So wurden beispielsweise Yachten in Richtung Karibik oder nach Montenegro gesichtet. Ein Überblick der Megayachten.

Name der Yacht: Segeljacht A

Geschätzter Preis: 600 Millionen US-Dollar

Eigner: Andrei Melnitschenko

Verdient sein Geld mit: Düngemittel (Eurochem), Energie (SUEK)

Persönliches Vermögen: 17,9 Mrd. US-Dollar