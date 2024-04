Fortbewegung in Paris Fahrrad beliebter als das Auto

Paris · Paris hat in den vergangenen Jahren stark in Fahrradwege investiert. Das Ergebis: Weniger als fünf Prozent der Wege in der französischen Hauptstadt werden noch mit dem Auto zurückgelegt.

11.04.2024 , 18:44 Uhr

Autos fahren vor dem Arc de Triomphe, während die Sonne untergeht. (Archivfoto) Foto: dpa/Stefano Rellandini

Das Fahrrad als Fortbewegungsmittel hat in Paris das Auto klar überholt. Nur noch 4,3 Prozent der Wege in der französischen Hauptstadt werden mit dem Auto zurückgelegt, wie aus einer Befragung des Stadtplanungsinstituts Paris Region hervorgeht. Das Fahrrad kommt demnach auf 11,2 Prozent. „Wer hätte vor zehn Jahren vorhersagen können, dass das Fahrrad das Auto überholen würde. Doch es ist passiert“, erklärte der für Verkehr zuständige stellvertretende Bürgermeister David Belliard im Kurznachrichtendienst X. Die Stadt Paris hat in den vergangenen Jahren im Zuge ihrer Klimapolitik stark in Fahrradwege investiert und die Zahl der Autoparkplätze reduziert. Der Studie des Stadtplanungsinstituts zufolge legen die Hauptstadtbewohner die meisten Wege zu Fuß zurück (53,5 Prozent). An zweiter Stelle stehen die öffentlichen Verkehrsmittel mit 30 Prozent. Die Forschenden haben von Oktober 2022 bis April 2023 die Bewegungen von 3337 Einwohnern der Region Paris im Alter von 16 bis 80 Jahren nachverfolgt und diese Daten nun ausgewertet. In den Pariser Vorstädten ist das Auto demnach weiterhin das am weitesten verbreitete Verkehrsmittel. Die Behörden setzen auf einen großangelegten Ausbau des Zug- und Stadtbahnnetzes, um die Autonutzung auch dort zu reduzieren.

(albu/AFP)