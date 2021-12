Forscher warnt : Klimakrise könnte neue Fluchtbewegung aus Nahost auslösen

Migranten schwimmen im Mai 2021 von der marrokkanischen Stadt Fnideq aus in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta. Foto: dpa/Antonio Sempere

Beirut Besonders der Nahe Osten und Nordafrika seien von der Erderwärmung stark betroffen, sagt der Klimaforscher Jos Lelieveld, Direktor des Max-Planck Instituts für Chemie in Mainz. In den kommenden Jahren werden laut ihm deshalb viele Menschen aus diesen Regionen flüchten.

Über Wochen anhaltende Hitzewellen mit Temperaturen von bis zu 56 Grad Celsius oder sogar von mehr als 60 Grad in Städten könnten viele Gebiete für Menschen und Tiere in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts unbewohnbar machen, erklärte der Wissenschaftler weiter. „Selbst Kamele können bei solcher Hitze nicht überleben.“ Hitzewellen in Verbindung mit anderen Faktoren wie einem starken Bevölkerungswachstum wiederum würden den Druck zur Migration erhöhen.