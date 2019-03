Sensationeller Fund in den USA: Forscher entdecken 66 Millionen Jahre alte Fossilien

Sensationeller Fund in den USA

Washington Wissenschaftler haben im US-Bundesstaat North Dakota zahlreiche Spuren eines gigantischen Massensterbens vor 66 Millionen Jahren entdeckt. Unter den Fossilien fanden Forscher auch bislang unbekannte Fischarten.

Die Fossilien vom Ende der Kreidezeit seien innerhalb von Minuten nach dem Einschlag eines Asteroiden auf der Erde entstanden, heißt es in einer Studie von Forschern der University of Kansas, die am Montag veröffentlicht wird. Bei dem Fund handelt sich demnach um eine "Hauptader vorzüglich erhaltener Tier- und Fischfossilien".