Tiefer unterm Ozean : 100 Millionen Jahre alte Mikroben entdeckt

Nankoku/ Narragansett In einer der unwirtlichsten Regionen der Erde gibt es doch Leben: Japanische und US-amerikanische Forscher haben winzige Organismen tief im Boden des Pazifiks entdeckt.

Aufgrund der spezifischen Umweltbedingungen, die dort herrschen, wird er auch oft als marine Wüste bezeichnet: Die Sonneneinstrahlung in diesem Gebiet in der Mitte des Südpazifiks ist sehr hoch, der UV-Index extrem und weder Staubpartikel noch andere Zuflüsse vom Land kommen hier noch an. In der Folge ist das Wasser nicht nur überaus klar, sondern auch äußerst nährstoffarm. „Unsere zentrale Frage war, ob in einer so nährstoffarmen Umgebung Leben existieren könnte, oder ob dies eine unbelebte Zone ist“, fasst Yuki Morono in einer Mitteilung zusammen. „Und wir wollten wissen, wie lange Mikroben ihr Leben fast ohne Nahrung aufrechterhalten können.“