Einsiedler auf Formentera Mann lebt 12 Jahre in einer Höhle – und muss sie jetzt räumen

Die Behörde befürchtete, dass von der Lebensweise des Obdachlosen eine Gefahr für die Umwelt ausgehen könne. Und so wurde der Höhlenbewohner darauf hingewiesen, dass er gegen die Vorschriften für illegales Camping verstoße und er seine Unterkunft daher verlassen müsse. Er gab an, bereits seit 12 Jahren in der Höhle am Leuchtturm von Cap de Barbaria zu leben. Damit ist jetzt Schluss, denn die Abteilung für Umweltmanagement setzte dem Einsiedler eine Frist von wenigen Tagen. Bis dahin muss er die Höhle nicht nur verlassen, sondern sie auch vom Müll befreien und in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen.