Folge der Sanktionen : Tausende russische Touristen in Thailand gestrandet

Tausende russische Touristen in Thailand gestrandet

Touristen in Phuket auf einem Archivbild. Foto: AFP/MLADEN ANTONOV

Phuket Die wegen des Ukraine-Krieges verhängten westlichen Sanktionen haben tausende russische Touristen in Thailand stranden lassen. Der Tourismusverbands von Phuket bemüht sich jetzt um Lösungen.

Die wegen des Ukraine-Krieges verhängten westlichen Sanktionen haben tausende russische Touristen in Thailand stranden lassen. Allein in der Ferienhochburg Phuket säßen derzeit 3100 Russen fest, sagte der Leiter der thailändischen Tourismusbehörde TAT, Chattan Kunjara Na Ayudhya, am Sonntag. 2000 weitere Russen befinden sich demnach derzeit ohne Rückreisemöglichkeit auf der Insel Ko Samui.