Tödliche Falle im „Hell’s Gate“ Nationalpark : Touristen in Kenia von Flutwelle erfasst – mindestens sechs Tote

Touristen in Kenia von Flutwelle erfasst – mindestens sechs Tote

Nairobi Ein Naturpark vor den Toren der kenianischen Hauptstadt Nairobi gilt wegen seines spektakulären Schluchtensystems als Top-Attraktion für Touristen und Filmcrews. Bei Einsetzen der Regenzeit verwandelt es sich jedoch mitunter in eine tödliche Falle. Auch diesmal wieder.

Sieben Jahre nach einem ähnlichen Unglück ist eine Touristen-Gruppe in einem kenianischen Wildreservat erneut von einer Flutwelle überrascht und getötet worden. Mindestens sechs Leichen wurden geborgen, ein weiterer Urlauber wurde noch vermisst, wie die die Nationalparkbehörde KWS am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. An der Suche waren zahlreiche Rettungskräfte sowie mindestens ein Helikopter beteiligt.