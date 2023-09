Flut und Unwetter Wie es in Griechenland weitergeht

Das Unwetter hatte sich am Montag über der Region Thessalien in Mittelgriechenland festgesetzt - unter anderem sind die Städte Volos und Larisa betroffen. Weil Sturmtief „Daniel“ sich kaum vom Fleck bewegte, sorgte es dort für die schweren Überschwemmungen und großen Schäden. Der Rest des Landes, also der Großteil Griechenlands ist von den schweren Unwettern gar nicht oder kaum betroffen. Allerdings wird das Festland durch die Fluten gewissermaßen in zwei geteilt: Bereits seit Dienstag ist die wichtigste Autobahn des Landes zwischen Athen und Thessaloniki entlang der überfluteten Gebiete gesperrt. Auch die Zugverbindung zwischen den beiden Metropolen wurde eingestellt.