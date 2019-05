Flugzeugunglück in Moskau : Piloten sollen angeblich mehrere Fehler gemacht haben

Flugzeugunglück in Moskau

Moskau Neben der Auswertung des Flugschreibers und mehrerer Videoaufnahmen rücken die Ermittler nach dem schweren Flugzeugunglück in Moskau nun das Verhalten der Piloten in den Fokus. Berichten zufolge sollen sie Fehler gemacht haben.

Aus Ermittlerkreisen hieß es, die Aeroflot-Piloten hätten mehrere Fehler gemacht, berichtete die Zeitung "Kommersant" am Dienstag. Sie sollen demnach in ein Gewitter geflogen und anschließend mit vollen Tanks gelandet sein, statt in der Luft zu kreisen, um Treibstoff aufzubrauchen.