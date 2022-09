Nach Flugzeugabsturz in Ostsee : Möglicherweise sterbliche Überreste der Insassen des „Geisterfliegers“ gefunden

Eine Person zeigt mit einem Stift auf die letzte bekannte Position des Flugzeugs mit der Kennung OE-FGR. Foto: dpa/Helmut Fohringer

Riga Ein in Österreich registrierter Privatjet ist am Sonntag mit vier Menschen an Bord über der Ostsee vor der Küste Lettlands abgestürzt. Die Maschine war auf dem Weg von Jerez in Spanien nach Köln. Jetzt machten Rettungskräfte neue Entdeckungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lettische Rettungskräfte haben nach dem rätselhaften Absturz eines Flugzeugs in der Ostsee bei ihrer Suche nach Unglückmaschine und Insassen möglicherweise menschliche Körperteile im Meer gefunden. Die Überreste seien am Montagabend in der Ostsee vor Einbruch der Dunkelheit entdeckt worden, sagte die Sprecherin der lettischen Marine, Liva Veita, am Dienstag der lettischen Agentur Leta. Der Chef des lettischen Seerettungskoordinationszentrums, Peteris Subbota, bestätigte im lettischen Radio den Fund, der nach Ventspils gebracht und der Kriminalpolizei zur Untersuchung übergeben worden sei.

Lesen Sie auch Wrackteile in der Ostsee gefunden : Kölner Karnevalist flog den abgestürzten „Geisterflieger“

Zur Suche auf See werden Schiffe der lettischen Marine und des Grenzschutzes eingesetzt. Bislang wurden nach Angaben der lettischen Behörden insgesamt elf Fragmente der Unglücksmaschine gefunden. „Heute werden wir mit der Suche unter Wasser beginnen und nach den größten Teilen des Flugzeugs suchen, das höchstwahrscheinlich genau an der Absturzstelle gesunken ist. Wir setzen dazu Spezialausrüstung der Marine ein“, sagte Subbota. So soll etwa mit Hilfe von Drohnen unter der Meeresoberfläche gesucht werden.

(mzu/dpa)