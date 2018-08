Flugzeugabsturz in Mexiko 2018 - alle Passagiere überleben Unglück

Flugzeug stürzt in Mexiko ab - alle Passagiere überleben

103 Menschen an Bord

In Mexiko ist eine Passagiermaschine verunglückt. Rettungskräfte sind am rauchenden Wrack im Bundesstaat Durango im Einsatz. Foto: dpa/-

Mexiko-Stadt Unmittelbar nach dem Start ist ein Flugzeug im Norden Mexikos verunglückt. Die Maschine der Aeroméxico hatte mehr als 100 Menschen an Bord. Niemand starb, die Hälfte der Passagiere kam ins Krankenhaus.

Im Norden Mexikos ist ein Flugzeug mit rund 100 Passagieren verunglückt, 49 von ihnen mussten ins Krankenhaus. Kurz nach dem Start sei die Maschine von einer Windböe erfasst worden, sagte José Aispuro, Gouverneur des Bundesstaates Durango, am Dienstag (Ortszeit). Dies habe dazu geführt, dass das Flugzeug an Tempo verloren habe und mit dem linken Flügel aufgeschlagen sei. Schließlich schlitterte die Maschine auf ein Feld und ein Feuer brach aus, wie auf Fotos von dem Vorfall zu sehen war.

Passagiere und Crew, insgesamt 103 Menschen, retteten sich laut Aispuro über Notrutschen aus dem Flieger. Anschließend seien manche gar zu Fuß zurück zum Flughafen gelaufen, um Angehörige aufzusuchen. Der Pilot habe Verbrennungen erlitten und befinde sich in ernstem Zustand. Zuerst war von 101 Fluggästen und Mannschaftsmitgliedern die Rede gewesen, dabei wurden aber zwei Minderjährige nicht mitgezählt.

Nach dem Vorfall veröffentlichte der Zivilschutz von Durango Fotos, auf denen Rauch und ein zwar brennendes, aber anscheinend noch relativ intaktes Flugzeug zu sehen waren. Rettungswagen standen am Unfallort.

Nach Angaben der Webseite Planespotters.net war die in Brasilien hergestellte Maschine rund zehn Jahre alt. Vor Aeroméxico sei sie von zwei anderen Fluggesellschaften eingesetzt worden. Der Geschäftsführer von Aeroméxico, Andrés Conesa, sagte bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend, das Flugzeug sei „perfekt erhalten“ gewesen und seit Februar für die Airline im Betrieb gewesen. Die Crew hätte sich vor dem Start genügend ausgeruht.

Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto schrieb auf Twitter, er hoffe, dass es der Besatzung und den Passagieren gut gehe. Behörden, Zivilschutz und Militär seien zur Zusammenarbeit angewiesen worden. Eine Kommission solle die Hintergründe des Unglücks nun untersuchen, sagte Gerardo Ruiz Esparza. Was genau an Bord der Maschine passierte und wie sich alle Menschen retten konnten, dürfte erst in den kommenden Tagen geklärt werden können.