Tote und Verletzte : Flugzeug bricht bei Landung in Indien auseinander

Rettungskräfte arbeiten am Flughafen Calicut am Wrack der Air-India-Express-Maschine IX 1344 aus Dubai. Foto: dpa/Uncredited

Neu Delhi Eine Maschine der Fluggesellschaft Air India mit 191 Menschen an Bord ist bei der Landung verunglückt. Laut Polizeiberichten sind dabei mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, mindestens 123 Menschen wurden verletzt.

Bei einem Flugzeugunglück auf regennasser Piste in Indien sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 15 weitere Passagiere wurden lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Air-India-Express-Maschine IX 1344 aus Dubai mit 184 Passagieren an Bord sei bei der Landung im südindischen Bundesstaat Kerala am Freitagabend (Ortszeit) über die Landebahn hinaus geschlittert, sagte ein Sprecher der Zivilluftfahrtbehörde.