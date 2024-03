Mindestens 50 Verletzte in Australien Flugzeug sackt auf dem Weg von Sydney nach Auckland in der Luft plötzlich ab

Bei einem Vorfall während eines Fluges von Sydney in Australien nach Auckland in Neuseeland sind am Montag mindestens 50 Menschen verletzt worden. Grund sei ein technisches Ereignis während des Fluges gewesen, das eine starke Bewegung verursacht habe, teilte die chilenische Fluggesellschaft Latam Airlines mit. Die Passagiere wurden bei der planmäßigen Landung in Auckland von Sanitätern in Empfang genommen.