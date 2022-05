Auf dem Weg von beliebtem Touristenziel : Flugzeug mit 22 Menschen an Bord in Nepal vermisst – darunter zwei Deutsche

Das Flugzeug verschwand am Sonntagmorgen vom Radar. Foto: dpa/Federico Gambarini

Kathmandu Ein Flugzeug hob am Sonntagmorgen mit 22 Menschen an Bord in Pokhara, einem beliebten Touristenziel, ab – und verschwand vom Radar. Nach Angaben der Behörden waren auch zwei Deutsche in der Maschine. Das schlechte Wetter in der Region erschwert die Suche.

In Nepal ist ein Flugzeug mit 22 Menschen an Bord vermisst worden. Nach Angaben der Behörden waren auch zwei Deutsche in der kleinen Maschine der Tara Airlines. Der Kontakt zu dem Flugzeug vom Typ Twin Otter sei kurz nach dem Start in Pokhara abgebrochen, sagte der Polizeibeamte Ramesh Thapa am Sonntag. Es sei eine Suchaktion eingeleitet worden. Das Flugzeug sei in die Gebirgsstadt Jomsom unterwegs gewesen.

In den vergangenen Tagen hatte es in der Gegend geregnet, der Flugverkehr lief aber normal. Daten der Webseite flightradar24.com zeigten, dass die 43 Jahre alte Maschine zwölf Minuten nach dem Start ihr letztes Signal abgesetzt hatte. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich in einer Höhe von 3900 Metern.

Familienangehörige von Passagieren, die an Bord des vermissten Flugzeugs sind, am Flughafen von Pokhara. Foto: AFP/YUNISH GURUNG

Die kurze Route von Pokhara, 200 Kilometer östlich der Hauptstadt Kathmandu, nach Jomsom ist bei Bergsteigern aus dem Ausland beliebt. Pilger aus Indien und Nepal besuchen in der Gegend zudem den Muktinath-Tempel. Insgesamt waren den Angaben zufolge sechs Ausländer in dem Flugzeug - neben den beiden Deutschen auch vier Inder.

Flugzeuge müssen auf der Strecke zwischen den Bergen fliegen, bevor sie in einem Tal landen. Auf der Route hat es wiederholt Flugzeugabstürze gegeben. Schon 2016 stürzte eine Twin Otter der Gesellschaft Tara Airlines kurz nach dem Start ab, wobei alle 23 Menschen an Bord getötet wurden. 2012 verunglückte eine Maschine der Agni Air zwischen Pokhara und Jomsom, wobei 15 Menschen ums Leben kamen. Zwei Jahre später stürzte auf der Route ein Nepal-Airlines-Flugzeug ab. Es gab 18 Tote.

(bora/dpa)