97 Menschen Tote : Menschliches Versagen führte laut Bericht zu Flugzeugabsturz in Pakistan

Islamabad Die Ursache für das tragische Flugzeugunglück mit 97 Toten in Pakistan vor etwa einem Monat wurde nun ermittelt. Technische Probleme konnten ausgeschlossen werden, auch die Blackbox wurde untersucht.

Fehlentscheidungen der Piloten und zu späte Anweisungen der Fluglotsen seien Ursache für den Absturz am 22. Mai in Karatschi, erklärte Luftverkehrsminister Ghulam Sarwar Khan am Mittwoch bei der Vorstellung eines vorläufigen Berichts im Parlament. Die gemeinsame Untersuchung mit dem Flugzeugbauer Airbus habe keine technischen Probleme des Flugzeugs gezeigt, so Khan.