17 Schuss Munition Flugpassagier versteckt Munition in Babywindel

New York · Eine volle Windel ist selten ein Grund zur Freude. Doch an einem Flughafen in New York sorgte sie nun sogar für helle Aufregung. Was sich in der Windel befand und was der Besitzer zu dem Fund der Zollbeamten sagt.

21.12.2023 , 08:07 Uhr

Ein Babywindel wird von einer Person vor die Kamera gehalten (Symbolbild). Foto: pixabay

Eine gefüllte Babywindel hat an einem New Yorker Flughafen für Aufregung gesorgt: Bei dem Inhalt handelte es sich indes um 17 Schuss Munition. Das Sicherheitspersonal am Flughafen LaGuardia fand die ansonsten saubere Windel am Mittwoch im Handgepäck eines Passagiers aus dem US-Staat Arkansas, der nach Chicago weiterreisen wollte, wie die Verkehrssicherheitsbehörde Transportation Security Administration mitteilte. Den Angaben zufolge sagte der Passagier zunächst, er wisse nicht, wie die mit Patronen gefüllte Windel in sein Gepäck gelangt sei. Später legte er nahe, dass sie von seiner Freundin in die Tasche gepackt worden sein könnte. Die Polizei wirft dem Mann nun unerlaubten Munitionsbesitz vor.

(esch/dpa)