Flughafen San Francisco: Pilotenfehler verursacht Beinahe-Katastrophe

San Francisco Die Passagiere einer Air-Canada-Maschine sind am Flughafen von San Francisco im Sommer nur knapp einer Katastrophe entgangen. Das belegt ein Untersuchungsbericht, der jetzt veröffentlicht wurde.

Wie aus dem am Freitag veröffentlichten Untersuchungsbericht hervorgeht, steuerten sie statt der ihnen zugewiesenen Landebahn eine Rollbahn an, auf der vier Flugzeuge auf die Startgenehmigung warteten.

Demnach erhielt der Airbus A320 der Fluggesellschaft Air Canada mit 140 Menschen an Bord am 7. Juli 2017 kurz vor Mitternacht die Genehmigung, auf der Landebahn 28-Rechts zu landen. Die Piloten steuerten mit ihrer Maschine jedoch die parallel dazu verlaufende Rollbahn C an. Auf dieser warteten vier Linienflugzeuge darauf, starten zu können.