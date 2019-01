Militär fährt auf: Armee nach Drohnen-Sichtungen in London-Heathrow im Einsatz

Armee nach Drohnen-Sichtungen in London-Heathrow im Einsatz

London Nach der Störung des Flugverkehrs am Großflughafen Heathrow erhält die Polizei Unterstützung von den Streitkräften. In der Gegend rund um Heathrow laufe eine großangelegte Suchaktion, wie es von Scotland Yard heißt.

Das Militär sei auf Bitten der Polizei am Dienstagabend an dem Flughafen stationiert worden, erklärte Verteidigungsminister Gavin Williamson am Mittwoch.