Schutz vor Spionage : Flughafen Bergen nach Sichtung von Drohne vorübergehend geschlossen

Eine private Drohne fliegt über einem Garten, während sich in weiter Entfernung ein Flugzeug im Anflug auf den Flughafen befindet. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kopenhagen Auch ein kleiner Regionalflughafen in der Nähe stellt den Betrieb ein. Norwegens Ministerpräsident sagt, es sei nicht akzeptabel, dass ausländische Geheimdienste Drohnen an norwegischen Flughäfen einsetzten.

Wegen mindestens einer Drohnensichtung ist der Flughafen der zweitgrößten norwegischen Stadt Bergen am Mittwoch vorübergehend geschlossen worden. Wie die Behörden berichteten, sichteten Anwohner in der Nähe des Flugplatzes mindestens eine Drohne. Die erste Sichtung wurde am frühen Morgen gemeldet, wie Polizeisprecher Ørjan Djuvik sagte. Die norwegische Armee und der staatliche Flughafenbetreiber Avinor seien informiert worden. Verdächtige seien bislang nicht identifiziert worden.

Der Flughafen mit seinen 15 Gates wurde gegen 6.30 Uhr geschlossen und etwa 2,5 Stunden später wieder eröffnet. Es ist der zweitgrößte Flughafen des Landes, mit einem Passagieraufkommen von mehr als sechs Millionen im Jahr, wie es auf der Flughafenwebseite heißt.

In den vergangenen Wochen gab es mehrere Drohnensichtungen nahe norwegischen Offshore-Öl- und Gasplattformen sowie Infrastruktureinrichtungen. Am Montag hatte Justizministerin Emilie Enger Mehl die Bevölkerung zur Wachsamkeit gegenüber verdächtigen Aktivitäten aufgerufen. Der Inlandsgeheimdienstes PST habe eine Reihe von Drohnen-Hinweisen erhalten.

Mindestens sieben russische Staatsbürger wurden in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Drohnen oder wegen verbotener Fotoaufnahmen in Norwegen festgenommen. Seit den Explosionen an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 gibt es eine erhöhte Wachsamkeit für kritische Infrastrukturanlagen.

Die norwegische Nachrichtenagentur NTB berichtete, der Flughafen Bergen liege nahe dem Hauptstützpunkt der nowegischen Marine, der Luftraum sei geschlossen worden. Nördlich von Bergen sei zudem in der Nähe des kleinen Regionalflughafens Førde eine Drohne gesichtet worden. Auch dieser sei vorübergehend geschlossen worden.

Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre sagte nach Angaben des Senders NRK, es sei nicht akzeptabel, dass ausländische Geheimdienste mit Drohnen norwegische Flughäfen überflögen. Avinor hatte dem Sender am Dienstag gesagt, bislang seien in diesem Jahr 50 mögliche Drohnensichtungen an zivilen Flughäfen gemeldet worden, 27 davon seit Juli.

