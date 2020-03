Flüchtlingslager auf Lesbos : „So dürfen Kinder nicht leben“

Lesbos Frierende, dreckige Kinder, umgeben von Schlamm und Müll, schauen im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos mit verheulten Augen in die Kameras. Diese Bilder kennen Zeitungsleser und Fernsehzuschauer seit Jahren, doch die Lage verschlimmert sich immer weiter.

Die Situation in den Lagern an den EU-Außengrenzen schaffte es immer seltener in die Medien, obwohl Flüchtlingshelfer seit Jahren beklagen, dass die Zustände in den Auffanglagern immer schlechter wurden - und nun völlig zu eskalieren drohen. Vor diesem Hintergrund mehren sich die Forderungen, dass Deutschland zumindest Kinder aus dem Lager Moria aufnimmt. Auch die brandenburgischen Städte Potsdam, Frankfurt an der Oder und Teltow haben sich zur Aufnahme bereiterklärt. Die märkische Landesregierung unterstützt sie dabei. Experten zufolge wird sich die Situation in den Lagern dramatisch verschlechtern, wenn die Türkei weiter Flüchtlinge vor allem aus Syrien ungehindert Richtung Griechenland ziehen lässt.