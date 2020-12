Nach UN-Schätzung : Weltweit mehr als 80 Millionen Menschen auf der Flucht

Genf Mehr als 80 Millionen Menschen waren laut einer Schätzung des UN-Flüchtlingswerk Mitte 2020 auf der Flucht – mehr als je zuvor. Und dass trotz geschlossener Grenzen wegen der Corona-Pandemie.

Nur gut 800 000 Menschen hätten bis Ende Juni in ihre Heimat zurückkehren können, so das UNHCR. Nur 17 400 Menschen hätten in der ersten Jahreshälfte eine neue permanente Heimat in einem Aufnahmeland gefunden - halb so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das lag auch an der Pandemie: Von März bis Juni waren solche Umsiedlungen wegen der weltweiten Reisebeschränkungen ausgesetzt.

Konflikte, Unruhen und Gewalt gingen zudem weiter, und so seien mehr Menschen im Kongo, in Syrien, in der Sahel-Region in Afrika, sowie in Mosambik, Somalia und im Jemen vertrieben worden. Allein im Kongo seien wegen der Unruhen in der Provinz Ituri Ende Juni mehr als 660 000 Menschen vertrieben gewesen. In Syrien hätten mehr als 580 000 Menschen neu vor Kämpfe in der Region um Idlib fliehen müssen.