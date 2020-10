„Systematische Gewalt“ : Hilfsorganisation meldet brutale Behandlung von Migranten in Kroatien

Hilfsorganisation meldet brutale Behandlung von Migranten in Kroatien

Auf der bosnischen Seite der Grenze zu Kroatien kampieren etliche Flüchtlinge, die auf Asyl in der EU hoffen. Foto: dpa/Amel Emric

Zagreb Mitarbeiter einer dänischen Hilforganisation melden ein brutales Vorgehen kroatischer Sicherheitskräfte gegenüber Migranten, die von Bosnien aus in das EU-Mitgliedsland gelangen wollen. Es geht um systematische Gewalt und sexuellen Missbrauch.

Mitarbeiter einer dänischen Hilfsorganisation haben von einem brutalen Vorgehen kroatischer Sicherheitskräfte gegen Migranten berichtet, die von Bosnien in das EU-Mitgliedsland gelangen wollten. Migranten seien brutal und lange geschlagen worden, zudem habe es sexuelle Gewalt gegeben, sagte der Leiter des Dänischen Flüchtlingsrats (DRC) in Bosnien-Herzegowina, Nicola Bay, am Freitag der Nachrichtenagentur AP.